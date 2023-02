Tragedia nelle acque salentine, kitesurfer 45enne trovato senza vita in mare

PORTO CESAREO – Tragedia nelle acque salentine, dove un uomo 45enne, un kitesurfer è stato trovato senza vita in mare: è accaduto nei pressi delle Dune, a Porto Cesareo (Lecce), in circostanze tutte ancora da ricostruire.

L’unica certezza è che l’uomo stesse praticando la disciplina in acqua. Poi ad un certo punto, alcuni appassionati che stavano praticando lo stesso sport, che il compagno fosse riverso in acqua, senza segni di vita. Non è chiaro se l’uomo abbia accusato un malore o abbia perso l’equilibrio, a causa delle raffiche di vento, battendo la testa.

Immediate sono partite le richieste di soccorso: sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, che, al momento del recupero del corpo, non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso.