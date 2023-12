Morte Patrizia Nettis: depositata la relazione sul computer della giornalista 

FASANO – E’ stata consegnata alla Procura della repubblica di Brindisi la perizia effettuata sul computer di Patrizia De Nettis, la giornalista 41enne originaria di Gioia del Colle (Bari) che il 29 giugno 2023 è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Fasano, dove lavorava come addetta stampa presso la locale amministrazione comunale. Si aggiunge un nuovo tassello all’inchiesta per il reato di istigazione al suicidio e stalking che vede come unico indagato un imprenditore con cui la Nettis aveva avuto una relazione.

Agli atti ci sono già delle chat fra l’indagato e un politico di Fasano che hanno consentito di ricostruire cose è accaduto la sera precedente alla morte della giornalista. Anche il politico, da quanto emerso finora, aveva avuto una relazione con la giornalista, in un momento diverso rispetto alla relazione con l’imprenditore. I due la sera del 28 giugno si sarebbero incontrati davanti all’abitazione della 41enne, in via Madonna della Stella, in presenza anche della donna. Ne sarebbe scaturita una discussione dai toni accesi. Successivamente il politico e l’imprenditore si sarebbero scambiati una serie di messaggi, fino a tarda notte. Il giorno dopo la giornalista è stata trovata impiccata.

Parallelamente alle indagini svolte dalla Procura, la famiglia della giornalista, assistita dall’avvocato Giuseppe Castellaneta, del foro di Bari, ha avviato delle indagini di tipo difensivo. Tre istanze di esumazione presentate dal legale finora non hanno trovato risposta. Tale iniziativa è stata intrapresa per escludere ogni altra ipotesi rispetto a quella del suicidio al vaglio della Procura.

“Abbiamo già fatto richiesta - dichiara l’avvocato Castellaneta all’Ansa - di entrare in possesso della relazione. L’auspicio è che i consulenti siano riusciti ad accedere al WhatsApp web di Patrizia. Questo è il primo obiettivo che spero si riesca a raggiungere, per far emergere la verità. Perché attraverso la lettura di quei messaggi ricevuti quella sera da Patrizia, si potranno chiarire un sacco di posizioni”.

La giornalista era madre di un bambino avuto da un concittadino di Gioia del Colle, da cui aveva divorziato.