Morte della studentessa francese: indagato un giovane del Brindisino

Per il caso della 21enne francese morta a Lecce, uno studente originario di un comune del Brindisino è stato iscritto nel registro degli indagati. L'ipotesi è di istigazione al suicidio e violenza sessuale. E' un atto dovuto da parte della Procura salentina, che sta coordinando l'indagine della locale squadra mobile. Il ragazzo ha 19 anni ed è assistito dall'avvocato Aldo Gianfreda. Nelle ore precedenti, gli investigatori avvano ascoltato alcune persone che hanno avuto contatti con la vittima. La morte della ragazza è stata scoperta il 22 ottobre scorso. La giovane si è tolta la vita in un appartamento situato in via Pappacoda, nel rione San Pio di Lecce. Ci sono alcuni punti da chiarire: è emersa l'ipotesi - come si evince dalle accuse riportate sopra -, suffragata da pochi elementi, che la ragazza sia stata pochi giorni prima vittima di una violenza sessuale. Intanto, ieri (giovedì 25 ottobre), in serata, sono arrivati a Lecce i genitori della giovane francese.

Per comprendere la dinamica di quanto accaduto, occorre partire dal pomeriggio di domenica 22 ottobre. La 21enne si trova a Lecce per il progetto Erasmus. Frequenta alcune persone nel capoluogo salentino, ma quel giorno i tentativi di contattarla vanno a vuoto. Passano le ore e si intuisce che qualcosa non quadra, la giovane non si collega neanche ai social. Verso le 20, alcuni ragazzi bussano alla porta della sua stanza. Ancora nessuna risposta. E così vengono allertati i numeri di emergenza. Nel frattempo, gli amici sfondano la porta della stanza. La scena che si presenta davanti agli occhi loro e degli investigatori è drammatica: la 21enne francese, ore prima, si è tolta la vita, soffocandosi con un laccio assicurato all'anta dell'armadio. Gli interrogativi che si pongono ad amici e investigatori sono tanti, ma tocca ai secondi rispondere, magari con l'aiuto dei primi.

E poi, il luogo della tragedia, che "parla". Viene trovata un'agenda appartenente alla vittima. In una pagina manoscritta c'è un commiato vergato dalla ragazza, in cui saluta la famiglia prima di togliersi la vita. Inoltre, la giovane fa un cenno a qualcosa di grave che le è accaduto in quei giorni. E poi c'è un referto del pronto soccorso. Risale al 19 ottobre. La 21enne francese si era recata in ospedale, raccontando di aver subito abusi sessuali. Uno sfogo drammatico, data l'enormità di quanto riferito. Ma la vittima, quel giorno, non se l'è sentita di sottoporsi a esami approfonditi, né ha sporto una denuncia. Questi elementi fanno pensare che qualcosa di grave possa esserle accaduto. Gli amici hanno riferito che lei, in quei giorni, aveva assunto atteggiamenti normalmente mai tenuti in precedenza. Per rispetto nei confronti della giovane vittima e della sua vita spezzata troppo presto, è bene ricordare che si tratta di una ragazza lontana miglia e miglia da casa, dai suoi affetti, dalla sua famiglia. Le fragilità e i momenti di sconforto sono passaggi nel cammino della vita.

A questi, va aggiunta la questione della violenza sessuale subita. E' come se la vittima avesse voluto mettere gli investigatori sulla pista giusta, ma allo stesso tempo non si può non notare come la giovane abbia fatto un "passo indietro". Da un lato, l'accenno nella lettere e la sortita in ospedale, dall'altro il non volere (o potere) approfondire la questione con gli esami del caso e il non aver messo nero su bianco il nome dell'aggressore. Un altro particolare è bene ricordare: il 19enne è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. Le ipotesi al momento sul tavolo degli inquirenti, come detto, sono l'istigazione al suicidio e la violenza sessuale. In questo modo lo studente può avere la possibilità di difendersi partecipando agli accertamenti tecnici irripetibili. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo su questa delicata vicenda. Le indagini sono state affidate al pm Rosaria Petrolo, ma lo stesso procuratore Leonardo Leone de Castris segue da vicino un caso che ha diversi aspetti ancora da chiarire.

Oggi, intorno alle 13, è terminata l'autopsia sul corpo della giovane, eseguita dal medico legale Alberto Tortorella. Intanto, su iniziativa di un gruppo di studenti e studentesse, l'Università del Salento ha organizzato una messa di commiato per la studentessa. La funzione religiosa sarà celebrata oggi, alle ore 19 nel Duomo di Lecce. Nel comunicato con cui UniSalento ha diffuso la notizia viene specificato che "chi vorrà assistere alla cerimonia è invitato a rispettare il silenzio richiesto dalla famiglia e dall'ateneo. In chiesa non sarà consentito l'uso di telecamere o di altri dispositivi per la realizzazione di foto e video".

A questo punto, è utile spiegare che esistono alcuni servizi e numeri telefonici adatti. Se si ha bisogno di aiuto, o si conosce qualcuno che ha necessità di aiuto, è bene sapere che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. E' anche possibile contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22). Anche il 118 si occupa, oltre che di emergenza medica, anche di quella psichiatrica. Esistono altri numeri utili, per situazioni di pericolo differenti, come il 19696 (il Telefono azzurro, per adolescenti) o il 1522 (il Telefono rosa, per donne vittime di violenza).