Addio a Nino Ammirabile: un'istituzione del commercio brindisino

BRINDISI – La concorrenza dell’e-commerce e dei centri commerciali non lo hanno mai scoraggiato. Per più di 60 anni ha accolto i clienti con il sorriso, affiancato dalla moglie Lidia. Nella giornata di ieri (domenica 14 gennaio) si è spenta un’istituzione del commercio brindisino. Angelo (“Nino”) Ammirabile, il “papà” della “Casa del rasoio”, è morto all’età di 92 anni.

L’insegna della sua bottega, tuttora in funzione, è un pezzo di storia di via Cristoforo Colombo. Il locale si trova a poche decine di metri dall’arco di porta Mesagne. Il segreto della sua longevità risiede con ogni probabilità nella cordialità e nella professionalità di Nino e Lidia. Dal 1956 la coppia accoglieva la clientela con garbo e competenza, dispensando preziosi consigli. Fra pezzi di ricambio dei rasoi più datati e ultimi ritrovati della tecnologia, Nino era rimasto al passo coi tempi, facendosi apprezzare anche dai più giovani.

Da un paio di anni, afflitto dagli acciacchi dell’età, non lo si vedeva più dietro al bancone, ma la consorte continua a dirigere l’attività. Oltre alla moglie, Angelo Mirabile lascia due figli e tre nipoti. I funerali si svolgeranno alle ore 16 di oggi presso la parrocchia “Addolorata Pietà”, in via Indipendenza. Il feretro partirà dall’abitazione in via Achille Grandi.