Addio a Carlo Larocca: il re della fritta brindisina

BRINDISI – E’ cresciuto friggendo nell’attività di famiglia di cui poi ha assunto le redini, facendola approdare anche negli Stati uniti. All’età di 66 anni si è spento Carlo Giuseppe Larocca, titolare della pizzeria Romanelli, da decenni “marchio di fabbrica” della fritta brindisina.

Larocca da anni era affetto da una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Fin da ragazzino lo si vedeva impastare e friggere panzerotti nello storico locale in via Pozzo Traiano, nel cuore di Brindisi.

Nata nel 1949, la pizzeria Romanelli è diventata sinonimo di “fritta”. Fra gli anni ’90 e i primi anni 2000 Larocca ha allargato i confini dell’attività a Houston (Texas), facendo conoscere agli americani la prelibatezza made in Brindisi.

Il commerciante è morto nella sua abitazione, circondato dall’affetto della moglie e delle figlie. I funerali saranno celebrati alle ore 16 di oggi (lunedì 5 febbraio) presso la basilica Cattedrale.

