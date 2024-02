Complicazioni dopo intervento di chirurgia bariatrica: muore noto professionista

BRINDISI - E’ stata aperta un’inchiesta sulla morte di un noto commercialista brindisino che si è spento la scorsa notte (fra venerdì 9 e sabato 10 febbraio) presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta del 49enne Armando Calizzi.

L’uomo, da quanto appreso, lo scorso gennaio si era sottoposto a un intervento di chirurgia bariatrica presso l'ospedale di Bergamo. Tre giorni dopo è stato dimesso ed è rientrato a Brindisi ma purtroppo, successivamente, si sono presentate delle complicazioni che hanno reso necessario il ricovero presso l’ospedale Perrino, dove è stato sottoposto a una seconda operazione.

Dopo quest’ulteriore trattamento chirurgico, il 49enne, come solitamente avviene in questi casi, è stato ricoverato in Rianimazione. Poi il trasferimento nel reparto di Chirurgia generale, dove le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, fino al drammatico epilogo della vicenda. Il 49enne ha anche subito l'asportazione dello stomaco.

I familiari, assistiti dall'avvocato Alessandro Gueli, hanno sporto denuncia presso i carabinieri, affinché si faccia chiarezza su eventuali responsabilità. Si indaga, al momento a carico di ignoti, per omicidio colposo. Il pm di turno del tribunale di Brindisi, Luca Miceli, ha disposto il sequestro della salma e dell'organo, che probabilmente saranno sottoposti ad autopsia. Contestualmente è stata disposta anche l’acquisizione della documentazione sanitaria.

Calizzi era molto noto e apprezzato per le sue doti umane e professionali. Lo testimoniano i numerosi messaggi di cordoglio che fin da stamattina vengono postati su Facebook da amici e conoscenti. Fra questi anche il ricordo dello Juventus Club Andrea Agnelli di Brindisi, di cui Calizzi era socio. Il professionista lascia una moglie e due figlie.

Il dg Asl: "Fatto il possibile per salvarla"

Il direttore generale, Maurizio De Nuccio, a nome della Asl Brindisi esprime vicinanza alla famiglia per la grave perdita. Dichiara, inoltre, che tutti professionisti dell'ospedale hanno fatto il possibile per salvare la vita del paziente, giunto in pronto soccorso già con gravi complicanze correlate ad un precedente intervento fuori regione.

Articolo aggiornato alle ore 21.46 (dichiarazione del dg Asl)

