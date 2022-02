Addio all'ex sindaco Rino Saponaro, storico esponente della sinistra brindisina

BRINDISI - Si è spento stamattina (venerdì 11 febbraio), all’età di 94 anni, Teodoro, conosciuto da tutti come Rino, Saponaro, ex sindaco di Brindisi per pochi mesi, fra il 1992 e il 1993. Nato il 10 agosto 1927, ha avuto una lunga militanza nel Partito comunista (poi Pds) e in ambito sindacale, ricoprendo anche la carica di segretario provinciale della Fp Cgil. Entrò per la prima volta in consiglio comunale nella seconda metà degli anni ’80. Il 5 dicembre 1992 divenne sindaco, a capo di una coalizione di centrosinistra. Tre mesi dopo, non potendò più contare sul supporto di tutta la maggioranza, rassegnò le dimissioni, restando in carica fino al mese di maggio. Poi tornò in consiglio comunale fra il 1994 e il 1996. Da quel momento si è allontanato dalla politica attiva. funerali si svolgeranno domenica 13 febbraio, alle ore 16, presso la chiesa della Pietà. La salma si trova presso l’ospedale Perrino, dove è avvenuto il decesso.