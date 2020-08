Lutto nel giornalismo brindisino: è morto Giorgio Gargasole

BRINDISI - Un malore gli è stato fatale. Il giornalista Giorgio Gargasole si è spento all’età di 56 anni nel suo appartamento in via Avogadro, al rione Perrino. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nella tarda mattinata di oggi (sabato 15 agosto) dai vigili del fuoco, entrati in casa dalla porta finestra del balcone. I soccorritori sono stati allertati da un amico che non riusciva a mettersi in contatto con il 56enne. Sul posto si è recata anche la Polizia Locale.

Il mondo del giornalismo brindisino è in lutto. Gargasole ha lavorato nelle redazioni del Nuovo Quotidiano di Puglia, Telenorba, Puglia Tv, Antenna Sud e Corriere del giorno. La redazione di BrindisiReport esprime vicinanza ai familiari del collega.