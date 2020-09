Aggredito con l'acido dalla moglie: muore dopo un mese di agonia

BRINDISI – Dopo un mese di agonia, è morto nella serata di oggi (martedì 8 settembre), presso l’ospedale Perrino di Brindisi, il 52enne R.A., l’uomo aggredito con l’acido il pomeriggio del 3 agosto, dalla moglie, in via Pace Brindisina, al rione Commenda. R.A. era ricoverato in coma farmacologico presso il reparto Grandi ustionati, con ustioni sull’80 per cento del corpo. Il suo destino, purtroppo, era segnato. La moglie, la 53enne C.L., era stata arrestata nell’immediatezza dei fatti. Il reato che le è stato inizialmente contestato, tentato omicidio, verrà riqualificato. Il pm aveva disposto nei confronti della donna, trasferita in stato d'arresto presso una struttura per soggetti con problemi psichici, la perizia psichiatrica.

L’aggressione avvenne intorno alle ore 19.05, in strada, davanti a decine di persone. C.L. riversò addosso al marito il contenuto di un fusto di acido disgorgante acquistato nei giorni precedenti, mentre il malcapitato si trovava sul sedile lato guidatore della Fiat 500 con cui la coppia si era recata sul posto, per fare la spesa. R.A. si rifugiò, in preda a dolori lancinanti, all’interno di un negozio di casalinghi, dove chiese aiuto, accusando la moglie dell'aggressione. Nel frattempo un ispettore fuori servizio della Digos di Brindisi bloccò la coniuge lì sul posto. Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi al comando del vicequestore Rita Sverdigliozzi, in sinergia con il pm del tribunale di Brindisi, Francesco Carluccio.

La vittima lavorava nel settore della sicurezza di un'azienda con sede in provincia di Bari. La coppia aveva due figli maggiorenni.