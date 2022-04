Addio a Uccio Laritonda, ristoratore della Brindisi Sport di mister Ansaloni

BRNDISI – Si è spento stanotte il noto ristoratore brindisino Uccio Laritonda, proprietario per diversi anni del ristorante-pizzeria “I 7 nani”, situato in via Masaniello, traversa di corso Umberto. Era il luogo dove si riunivano a pranzo anche i calciatori della Brindisi Sport di Giancarlo Ansaloni (deceduto nel 2016), che all’epoca militava in Serie C.

Laritonda, prima di tornare nella sua Brindisi alla fine degli anni ’70, aveva gestito con successo un ristorante-pizzeria sul lungomare di Rimini, dove da alcune giornali locali era stato ribattezzato il “Re della pizza”. Inoltre era stato anche proprietario, per alcuni anni, dello uno storico locale di ristorazione e dancing di Brindisi, “La Sciaia a mare”, situato là dove oggi sorge il porticciolo turistico. Laritonda lascia tre figli. Le esequie si svolgeranno oggi (lunedì 18 aprile), alle ore 17, presso la chiesa dei Salesiani.