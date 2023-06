E' morto Berlusconi. Le sue lacrime, a Brindisi, dopo il naufragio della Katër i Radës

BRINDISI – E’ morto all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, figura che ha segnato la storia della politica italiana dagli anni ’90 in poi, si è spento oggi (lunedì 12 giugno) nell’ospedale San Raffaele di Milano, dove era tornato venerdì scorso, dopo un precedente, lungo, ricovero, per accertamenti legati a una grave malattia di cui soffre da tempo.

Per tre mandati presidente del consiglio, raramente Berlusconi si è commosso davanti alle telecamere. Accadde una volta a Brindisi. Era il 30 marzo 1997, giorno di Pasqua. Berlusconi, all’epoca all’opposizione del governo guidato da Romano Prodi, incontrò i 34 albanesi sopravvissuti al naufragio della “Kater I Rades”, carretta del mare carica di migranti che affondò al largo di Brindisi, durante l’inseguimento da parte della corvetta della Marina militare italiana, Sibilla.

Berlusconi, intervistato dopo l’incontro con i sopravvissuti, non trattenne le lacrime. “Credo che l’Italia non possa accettare - disse - di dare al mondo l’immagine di chi butta a mare qualcuno che fugge da un Paese vicino, temendo per la sua vita, cercando salvezza e scampo in un paese che ritiene amico”.

“Il nostro dovere - disse ancora Berlusconi - è quello di dare temporaneo accoglimento a chi si trova in queste condizioni”. Infine: “Dobbiamo lavare questa macchia, che sarà pure venuta dalla sfortuna, ma che è venuta da una decisione che non si doveva prendere”.

I messaggi di cordoglio

Fra le innumerevoli manifestazioni di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, anche quella del deputato Mauro D’Attis (Forza Italia), che sulla sua pagina Facebook scrive: “Ciao Presidente, è stato un onore collaborare con te. La storia ti risarcirà. Dolore per la tua scomparsa. Tanto dolore”.

Il messaggio del presidente della Regiione Puglia, Michele Emiliano: “Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l’ho incontrato e gli ho parlato. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare".

"Le ha vissute con spirito ironico e con grande capacità politica, imprenditoriale e umana. Ha subito furibondi attacchi reagendo con forza sovrumana e con la tristezza di chi non ha avuto tutto l’amore che avrebbe desiderato. Sono addolorato come credo moltissimi italiani e avrei voluto salutarlo prima che se ne andasse, ma il pudore di disturbarlo e la speranza che stesse meglio mi hanno frenato. Nei libri di storia avrà molte pagine di grande importanza. Esprimo alla sua famiglia, alla comunità di Forza Italia e a tutti i suoi cari, le condoglianze mie personali e della Regione Puglia”.