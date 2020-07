Sub disperso in mare: ritrovato il corpo privo di vita

BRINDISI - E’ stato ritrovato privo di vita il sub, residente a San Michele Salentino, disperso nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 29 luglio) nella zona del trombillo, a circa due miglia dalla diga di Punta Riso. L’uomo è stato recuperato dai sub dei vigili del fuoco e dagli uomini della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Brindisi. Era uscito a bordo di una barca, insieme a un amico. Questi, intorno alle ore 13,30, non vedendo riemergere l’amico, ha lanciato l’sos. I vigili del fuoco, intervenuti con una imbarcazione d’appoggio e una moto d’acqua, e la guardia Costiera sono stati supportati nelle ricerche da un elicottero dei vigili del fuoco. Intorno alle ore 18, il drammatico epilogo delle ricerche.

Seguono aggiornamenti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery