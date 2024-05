Incidente domestico fatale: addio a Tonino Palumbo, icona del tifo biancazzurro

BRINDISI – Il suo volto sempre sorridente contornato da un pizzetto era una delle icone del tifo brindisino. Antonio (per tutti Tonino) Palumbo si è spento stanotte presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 28 maggio. Il suo fisico massiccio non ha retto a una rovinosa caduta in casa avvenuta alcune settimane fa.

Dopo circa un mese di agonia, il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di Rianimazione. Nonostante l’età matura, Tonino era molto attivo su Facebook. La sua bacheca, fin dalle prime luci di oggi, è tempestata di messaggi di cordoglio. Fioccano le foto che lo immortalano in alcune fra le innumerevoli trasferte al seguito del Brindisi, fin da quando era ragazzino.

Palumbo viveva in simbiosi con i colori biancazzurri. Nella seconda metà degli anni ’80 era stato fra i protagonisti della “Gioventù biancazzurra”, club che ha radunato decine di sostenitori, all’insegna dei sani valori dello sport. Lo stadio Fanuzzi era la sua seconda casa. Sempre fra i primi a prendere posto in tribuna centrale, non ha mai tradito il “suo” seggiolino situato sulla fila più alta, a ridosso dei box destinati ai giornalisti.

Ha vissuto i fasti della Serie B e i fallimenti degli ultimi decenni, fino alla storica promozione in C. La sua fede è stata incrollabile. Il vuoto che lascia al Fanuzzi, incolmabile. Dopo il suo ricovero, la Curva Sud gli ha dedicato uno striscione all'esterno dello stadio Perrino: "Tonino tieni deuro".

Il suo ultimo viaggio si svolgerà domani (venerdì 2 maggio), alle ore 15.30, presso la basilica Cattedrale.

