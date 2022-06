Lutto a San Pancrazio Salentino: è morto il vice sindaco Antonio Screti

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Si è spento all’età di 61 anni Antonio Screti, vice sindaco di San Pancrazio Salentino. Un male che lo attanagliava da anni lo ha definitivamente sopraffatto intorno alle ore 8:30 di oggi (domenica 26 giugno). Screti è spirato nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei familiari. E’ stato il figlio Davide a comunicato la tragica notizia attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Lo stesso nei giorni scorsi aveva lanciato un appello alla donazione del sangue, rilanciato anche dal sindaco Edmondo Moscatelli, poiché il padre aveva urgente bisogno di piastrine. Infermiere di professione, Screti era vice sindaco per passione.

Numerosi i messaggi di cordoglio che si succedono sui social. "Lo ricorderemo - si legge in un posto del gruppo "Insieme contro il cancro" - per il suo essere amico di tutti, con un'attenzione verso chi si trovava nel bisogno. Una persona dal cuore grande. Era stato nostro ospite negli ultimi due incontri di formazione svolti con modalità online. La sua è stata una lotta contro il cancro, una lotta per la vita. Amava la vita. Amava la sua comunità. Sentite condoglianze alla sua cara famiglia. Riposi in pace tra le braccia del Signore".