Ambulatorio Pneumologia: muffa e fili elettrici scoperti fra corridoio e sala d'attesa

BRINDISI – In corrispondenza del climatizzatore c’è una chiazza verde, abbastanza estesa. A circa un metro di distanza, un’altra chiazza di colore scuro.

Tracce di muffa sono ben visibili sul soffitto della sala d'attesa dell'ambulatorio di Pneumologia, al sesto e ultimo piano dei locali dell'Asl in via Dalmazia, a Brindisi. Le foto scattate stamattina (lunedì 6 maggio) testimoniano una situazione di degrado che con ogni probabilità si trascina da tempo.

In alcuni punti, l’intonaco si è staccato. E poi c’è una falla sulla canalina dell’impianto elettrico ad angolo fra la parete e il soffitto del corrodoio, da cui fuoriescono dei cavi (foto in alto).

Da qui transitano, quotidianamente, decine di persone affette da malattie dell’apparato respiratorio. Di certo non si tratta di una situazione edificante per una struttura sanitaria pubblica. I segni di incuria sono lampanti. E' d'obbligo intervenire per porre rimedio. Negli ambulatori, fortunatamente, nessun segno di degrado.

