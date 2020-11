Da un Comune all'altro senza mascherine: minorenni violano il Dpcm

VILLA CASTELLI – Erano assembrati e privi di mascherina. Cinque genitori dovranno pagare multe salate per le violazioni delle norme anti Covid commesse dai rispettivi figli in contrada San Barbato, nelle campagne di Ceglie Messapico. Si tratta di minorenni residenti a Grottaglie (Taranto) sorpresi dai carabinieri della stazione di Villa Castelli fuori dal Comune di domicilio, nonostante l’ultimo Dpcm vieti espressamente, nell'ambito delle zone arancioni, gli spostamenti fra Comuni , salvo motivi di lavoro, di salute o comprovate esigenze personali.

Oltre ad aver sconfinato dal proprio Comune, i ragazzi non indossavano le mascherine. Sempre nel corso dei controlli anti contagio, i militari hanno contestato altre due violazioni ad altrettante persone in transito nel Comune di Villa Castelli, nonostante risiedessero altrove. Numerose persone sono state controllate dai militari per verificare il rispetto delle misure contro la diffusione della pandemia.