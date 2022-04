"Pasquetta brindisina" con sosta selvaggia: Polizia Locale in azione al parco Cillarese

BRINDISI – Migliaia di brindisini si sono riversati fra prati e viali del parco Cillarese per la “Pasquetta Brindisina” posticipata al week lungo culminato oggi (lunedì 25 aprile) nel giorno della festa della Liberazione. In tarda mattinata l’ara parcheggi del polmone verde era già sold out, tant’è che l’amministrazione comunale, sul proprio profilo Facebook, ha invitato la cittadinanza ad utilizzare il parcheggio del parco Tommaseo, distante poche centinaia di metri dal luogo dell’evento.

Qualcuno, però, ha preferito tagliare la testa al toro parcheggiando, abusivamente, lungo il vialone che costeggia canale Cillarese, da cui si accede agli stalli autorizzati. La Polizia Locale nel pomeriggio è intervenuta per verbalizzare le auto in sosta vietata. I proprietari, al rientro, hanno trovato le multe sui parabrezza.