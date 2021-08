Sosta su strisce pedonali e stalli per disabili: fioccano le multe a Mesagne

MESAGNE - Alcuni avevano occupato gli stalli riservati ai diversamente abili. Altri avevano ostruito le strisce pedonali. Sono fioccate le sanzioni inflitte ieri sera (giovedì 12 agosto) dalla Polizia Locale di Mesagne, nel corso di un importante servizio di controllo del territorio scaturito anche dai disagi segnalati dai residenti. In questi giorni, del resto, il centro storico di Mesagne è meta di migliaia di turisti provenienti da tutto il Salento. In alcuni casi la sosta selvaggia ha impedito ai residenti di entrare o uscire dalle proprie abitazioni.

Intorno alle ore 20, sono stati fermati tre minorenni che circolavano in bici all’interno di un’area pedonale. I tre sono stati diffidati ad allontanarsi. Saranno informate le rispettive famiglie. Successivamente sono stati fermati e controllati due autoarticolati in transito in pieno centro: “Un problema vetusto - dichiara il comandante della Polizia Locale, Teodoro Nigro - che si osserva prescindere dal completamento della circonvallazione e sul quale, sicuramente, si avrà modo di interessare l’assessore al ramo per valutare alcuni divieti di transito al fine di tutelare strade e patrimonio pubblico”.