Assembramenti all'esterno e all'interno dei locali: quattro verbali

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Quattro verbali sono stati redatti nei giorni scorsi dagli uomini della Polizia Locale di San pancrazio Salentino al comando di Gabriele Grassi, per violazione delle norme anti Covid. Gli stessi, in particolare, hanno accertato alcuni assembramenti all'interno ed all'esterno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in totale spregio delle disposizioni atte a limitare la diffusione del virus. Tale intensificazione dei controlli è stata disposta dall'amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino, di concerto con la prefettura e la questura di Brindisi. I controlli si intensificheranno nei prossimi giorni, quando le misure di contenimento del Covid si faranno ancora più stringenti, in occasione delle festività di Natale e Capodanno.