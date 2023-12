Muore nel Pronto Soccorso dopo esser stata dimessa: disposta l'autopsia

FRANCAVILLA FONTANA - Una donna di 49 anni è morta dopo essere stata visitata nel pronto soccorso dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Lei, residente a Ceglie Messapica, si era recata nel nosocomio francavillese perché accusava dei dolori. In seguito al decesso, il pm di turno - Mauron Gallone della Procura di Brindisi - ha disposto l'esame autoptico sul corpo della donna. L'incarico sarà conferito venerdì 22 dicembre. La Procura, stando a quanto si apprende, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La morte risale alla notte tra il 18 e il 19 dicembre. Come detto, nel pomeriggio la donna aveva accusato dei forti dolori all'addome. Visitata, sottoposta a flebo, è stata poi dimessa. Sempre all'interno dell'ospedale, la donna ha perso la vita, per cause sulle quali potrebbe far luce la prossima autopsia. La famiglia, assistita dall'avvocato Cosimo Deleonardis, seppur provata dal più che comprensibile dolore, vuole fare luce su quanto accaduto. Ha infatti presentato un esposto ai carabinieri della compagnia di Francavilla.