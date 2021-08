In centinaia sorpresi a ballare in una discoteca e in un lido: sanzione e richiesta di chiusura attività

FASANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano, nell’ambito dei controlli alle attività commerciali notturne per il rispetto della normativa “Covid19” e della movida hanno sanzionato amministrativamente per la violazione delle misure di contrasto e di contenimento per la diffusione del virus Covid-19 un 60enne e un 62enne.

Il primo è titolare di una discoteca in località Rosa Marina a Ostuni. Il secondo è amministratore di una società che gestisce uno stabilimento balneare in località Savelletri.

In particolare, ai due è stato contestato di aver organizzato eventi con la presenza di centinaia di persone (450 circa nella discoteca e 200 circa nel lido balneare), in violazione della normativa Covid, con conseguente immediata interruzione delle attività, l’irrogazione della sanzione pecuniaria e la richiesta alla Prefettura di Brindisi dell’emissione del provvedimento di sospensione delle stesse.

Al titolare della discoteca, inoltre, è stata contestata un’altra sanzione amministrativa per non aver esposto la tabella dei sintomi connessi con l’assunzione di alcool e per non aver messo a disposizione della clientela un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.

Il servizio è stato svolto con la collaborazione del personale del Commissariato di Polizia di Ostuni che ha fornito supporto di sicurezza nella fase esecutiva.