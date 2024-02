Sicurezza alimentare: sequestrati 60 kg di carne e chiusa una panetteria

BRINDISI - Presso una macelleria di Brindisi sono stati sequestrati 60 kg di carne, perchè privi di indicazioni riguardanti la tracciabilità alimentare, mentre una panetteria è stata sospesa per carenze igienico-sanitarie e strutturali. E' questo il bilancio di una serie di controlli eseguiti dal Nas di Taranto e da personale dell’Asl di Brindisi in città e in provincia nell’ambito di una serie di servizi mirati a garantire la sicurezza alimentare.

Le ispezioni hanno riguardato principalmente l'osservanza delle essenziali regole di igiene e di sicurezza alimentare, quindi il rispetto di tutte le basilari procedure di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti, compresa la scadenza degli stessi a tutela della salute dei consumatori, nonché l’igiene dei locali e la tracciabilità alimentare.

