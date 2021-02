Nascondevano oltre 4mila euro, cocaina e arma clandestina: arrestati

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Un 60enne, Salvatore Diviggiano, e un 27enne, Roberto Candido Plenilunio, sono stati arrestati dai carabinieri di San Pancrazio Salentino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina. I due, nella serata del 16 febbraio, in seguito alle perquisizioni domiciliari eseguite presso un’abitazione di Mesagne e una casa rurale di Torre sono stati trovati con soldi contanti, droga e armi. A Mesane in un armadio i carabinieri hanno trovato 4.690 in contanti.

A Torre Santa Susanna, invece, 100 grammi di cocaina, suddivisi in due involucri in plastica trasparente sottovuoto, una pistola marca Gap calibro 9 mm, a salve, modificata, priva di matricola, 50 proiettili calibro 9 e una cartuccia da caccia calibro 16. Tutto nascosto in un bidone in plastica, occultato sotto un cumulo di pietre. Inoltre sono stati rinvenuti una bilancia elettronica, un sistema di videosorveglianza tipo Dvr, una macchina sottovuoto e 17 buste in plastica trasparente sottovuoto, identiche a quelle utilizzate per il confezionamento della droga, il tutto successivamente sequestrato. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stat trasferiti nella casa circondariale di Brindisi.

