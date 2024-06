Nave per le Forze dell'ordine in condizioni inadeguate: "Garantiremo totale assistenza"

BRINDISI - Sono 150 su un totale di 1500 le cabine fuori uso perchè inidonee della nave da crociera “Mykonos Magic”, ex Costa magica, ormeggiata nel porto di Brindisi da sabato scorso per ospitare il personale di Polizia, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza giunto a Brinidisi per i controlli rafforzati in vista del G7 in programma dal 13 al 15 giugno prossimi. Lo ha stabilito la Prefettura in seguito a un controllo operato subito dopo le prime segnalazioni giunte dagli ospiti. I controlli sono stati avviati nella giornata di domenica 9 giugno. Da questa mattina lo stato in cui versa la nave è al centro di numerose note dei sindacati di categoria che lamentano l'inidoneità della nave a ospitare il personale chiamato per garantire la sicurezza e chiedono interventi.

La risposta non si è fatta attendere. "Subito la Questura di Brindisi, con il suo Vertice in testa, si è adoperata per una puntuale verifica della situazione che ha consentito fin dalla mattinata odierna di avviare la ricerca di strutture alloggiative alternative anche nelle limitrofe province di Lecce e Taranto. Il personale sarà impiegato nei servizi previsti solo a emergenza risolta". Si legge nella nota.

"Di tutte le iniziative in corso sono informati i rispettivi Comandi e le Organizzazioni Sindacali. Questa Prefettura sta garantendo una totale assistenza anche nella predisposizione delle relative convenzioni e tiene costantemente informato il Ministro dell’Interno che segue con la massima attenzione la situazione". La nave, di una compagnia del gruppo Seajets, è stata noleggiata proprio dal Ministero degli Interni tramite la società di brokeraggio navale “Ferrando & Massone”.