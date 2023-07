La nave Open Arms in navigazione verso Brindisi con 300 persone salvate in mare

BRINDISI - Salvate circa 300 persone in acque maltesi dalla nave dell'organizzazione umanitaria Open Arms. Sei in tutto le operazioni di soccorso, la nave è diretta verso Brindisi dove giungerà nel pomeriggio di domenica 9 luglio prossimo. In 110 viaggiavano su una barca di legno, altre 14 su un'altra imbarcazione, su altre quattro invece c'erano 175 persone in tutto. Attualmente, a bordo della Open Arms si trovano 299 persone, tra cui donne in stato di gravidanza e 90 minori non accompagnati. Le principali nazionalità sono Sudan, Eritrea, Egitto, Etiopia, Siria, Tunisia, Guinea, Costa d’Avorio, Senegal, Nigeria, Burkina Faso e Mali. Sono 23 donne, 186 uomini, 90 minori di cui 84 non accompagnati. Nella mattinata di oggi in prefettura a Brindisi si è svolto il piano di accoglienza con tutti gli enti preposti. Al momento non si registrano particolari situazioni sanitarie.