La nave scuola "Palinuro" nella base della Marina di Brindisi

BRINDISI - La nave scuola "Palinuro" della Marina militare italiana è ormeggiata oggi (sabato 19 giugno 2021) nella base della Marina di Brindisi. Si trova nel seno di ponente del porto. Probabilmente si tratta di una sosta tecnica, dunque non è visitabile, non sono previste visite a bordo. E' una nave storica della Marina, al pari della "Amerigo Vespucci". In passato i cittadini di Brindisi hanno potuto visitarla. Oggi la nave "Palinuro" si può ammirare da lontano, dal lungomare Amerigo Vespucci e dal bosco Tommaseo, come dimostra la foto pubblicata.