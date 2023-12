Neonata morta dopo il parto: autopsia eseguita, attesa per esami istologici

CISTERNINO - Le risposte arriveranno dalle analisi di laboratorio. Stamattina (giovedì 14 dicembre) è stata effettuata l’autopsia sul corpo della neonata morta lo scorso 5 dicembre in un’abitazione di Cisternino, durante le fasi del parto. L’esame autoptico è stato effettuato dal medico legale Domenico Urso. Nelle prossime settimane saranno eseguiti tutti gli accertamenti istologici, anche sulla placenta, per definire la causa del decesso, oltre alle misurazioni per l’età gestazionale del feto. La perizia dovrà essere consegnata entro i prossimi 60 giorni al pm Alfredo Manca.

La madre 34enne della piccola è indagata per il reato di interruzione colposa di gravidanza. Si tratta di un atto dovuto a garanzia della stessa, che durante l’autopsia è stata rappresentata da un perito di parte, il medico legale Marcello Invidia.

Madre e figlia sono state trovate dai genitori della partoriente in bagno. Gli stessi hanno chiesto l’intervento dei soccorritori, ma per la neonata non c’è stato nulla da fare. La 34enne, in preda a un’emorragia post partum, è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Nel giro di 48 ore è stata poi dimessa. La donna avrebbe detto ai medici di non sapere di essere incinta.

Gli accertamenti investigativi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di fasano.