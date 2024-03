Giornalista trovata morta in casa: no alla richiesta di avocazione delle indagini

FASANO – La Procura di Brindisi continuerà a occuparsi dell’inchiesta sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista che lo scorso 29 giugno è stata trovata priva di vita in un’abitazione nel centro di Fasano. La Procura generale di Lecce, con comunicazione di non luogo a procedere, non ha accolto l’istanza di avocazione delle indagini depositata lo scorso 29 gennaio dall’avvocato Giuseppe Castellaneta, che assiste i familiari della donna.

I pm Giuseppe De Nozza e Giovanni Marino hanno aperto un fascicolo per i reati di istigazione al suicidio e stalking a carico di un imprenditore con cui la donna aveva avuto una relazione.

I genitori della giornalista chiedono che si faccia piena luce sulla vicenda. Per questo, tramite l’avvocato Castellaneta, hanno chiesto tre volte l’esumazione della salma ai fini dell’autopsia. Tali richieste, finora, non hanno ottenuto risposta. L’istanza di avocazione era stata presentata con l’obiettivo di imprimere una svolta alle indagini, ritenute lacunose dalla famiglia. Il concetto è stato ribadito nel corso della fiaccolata in memoria di Patrizia che si è svolta sabato scorso in piazza Ciaia, nel centro di Fasano.

Nettis lavorava come addetta stampa per conto dell’amministrazione comunale fasanese. La sera prima del rinvenimento del suo corpo privo di vita aveva avuto una discussione in strada con un noto politico locale (non indagato), con cui in precedenza aveva avuto una relazione, e l'imprenditore indagato.

