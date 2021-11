No mask strattona e minaccia i carabinieri in un ufficio postale: arrestata

ERCHIE – E’ entrata nell’ufficio postale senza mascherina e ha preteso che fosse effettuata un'operazione allo sportello. Poi ha anche strattonato e minacciato i carabinieri. E’ stata arrestata e subito rilasciata una 50enne di Erchie che ieri (martedì 2 novembre) ha dato vita a momenti di grande tensione all’interno del locale ufficio postale.

La donna avrebbe avuto una reazione scomposta nei confronti del personale che le ha fatto notare che non si può entrare in un ufficio pubblico senza mascherina, come previsto dalle norme anti Covid. Il direttore ha dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per interruzione di pubblico servizio. Neanche l’arrivo dei carabinieri della locale stazione ha rasserenato la 50enne, che anzi avrebbe posto resistenza attiva, strattonando e minacciando i militari, in presenza di più persone. Per questo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stata arrestata in flagranza di reato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e subito rimessa in libertà.