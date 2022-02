Controlli su Green pass nei locali commerciali: 5 sanzioni tra esercenti e clienti

FASANO - I carabinieri della compagnia di Fasano, tra Cisternino e Ostuni, impegnati in apposito servizio per il rispetto dei “protocolli Covid–19”, hanno effettuato specifici servizi in diversi locali commerciali scoprendo che tre esercenti non avevano osservato le prescritte verifiche Green pass nei confronti degli avventori prima dell’accesso nel locale. Due avventori erano sprovvisti del Green pass rafforzato. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa. In totale sono state controllate 340 persone e 82 attività commercial/esercizi pubblici