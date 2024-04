Non commise falsità ideologica per opere a Specchiolla: architetto prosciolto

BRINDISI - Un architetto ha rischiato il processo per un'istanza di mantenimento in sanatoria. Dopo la denuncia da parte di un dirigente del Comune di Carovigno, la procura di Brindisi aveva citato a giudizio il professionista 45enne (nato a Mesagne e residente a Carovigno), ma il giudice del tribunale, Valerio Fracassi, lo ha prosciolto dall'addebito, con la formula "il fatto non sussiste". L'udienza predibattimentale è stata celebrata giovedì 18 aprile 2024. L'architetto Antonio Cristofaro è stato difeso dall'avvocato Giancarlo Lombardi. Doveva rispondere del reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Le opere "oggetto del contendere" sono un muretto a secco e qualche doga in legno posizionata sull'arenile di Specchiolla, un'opera removibile.

La vicenda risale al maggio 2019. L'architetto Cristofaro aveva presentato un'istanza di mantenimento in sanatoria delle opere, posizionate sul demanio marittimo. Il problema sarebbe stato la relazione tecnica allegata. Nel capo d'imputazione viene spiegato non sarebbero vere due circostanze: che i manufatti sono "conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e che rispettano le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie" e altre norme sulle barriere architettoniche. E ancora: non risultano assoggettate ad alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del 2004. Tali circostanze per la procura di Brindisi - pm Livia Orlando - non sarebbero veritiere, da qui l'accusa di falsità ideologica a carico del professionista.

A cascata: la citazione a giudizio. La riforma Cartabia ha introdotto questa nuova udienza filtro. E in questa sede l'avvocato Lombardi ha contestato la ricostruzione: manca l'elemento psicologico, necessario per la configurazione del reato. Il legale ha richiamato alcuni pronunciamenti della Cassazione, che spiegano che in caso di interpretazione delle norme, non può sussistere il reato. Non ci sarebbero dati di fatto, in questo caso. Il professionista, alla fine dell'udienza, non dovrà affrontare alcun processo. E' stato prosciolto con la formula "il fatto non sussiste", dunque cade ogni accusa a suo carico.