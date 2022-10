"Tu non devi vedere tuo figlio", pugni e minacce: condannato a un anno

BRINDISI - Voleva impedire al padre di vedere il proprio figlio, ha provato a "convincerlo" con pugni e minacce. Ne è scaturito un processo, alla fine il 25enne francavillese Carmelo Calò, protagonista della vicenda, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione (pena sospesa) dal giudice del Tribunale di Brindisi, Ambrogio Colombo. La parte lesa è stata assistita dall'avvocato Domenico Attanasi (Studio Open-Avvocati). Il dispositivo della sentenza emessa ieri, 17 ottobre 2022, condanna inoltre l'imputato a risarcire la parte lesa, con un importo da quantificare in sede civile.

Carmelo Calò nel marzo 2022 era stato condannato dalla corte d'appello di Lecce a otto anni di reclusione per tentato omicidio premeditato. Calò era accusato di aver gravemente ferito con una spranga un "rivale in amore". La difesa di Calò si era avvalsa dell'istituto del concordamento, un accordo con il pg, che poi deve essere avallato dalla corte. La sentenza è stata emessa il 18 marzo scorso. La pena era stata ridotta, in quanto in primo grado il gup del Tribunale di Brindisi aveva condannato il giovane francavillese a dieci anni di reclusione.

Per questo altro episodio, come detto, Calò è stato condannato a un anno di reclusione. Il 16 settembre 2019, secondo la ricostruzione del pm, Francesco Carluccio, Calò si era introdotto nell'auto del padre di suo nipote, per impedirgli di rivedere il bambino, frutto di una relazione con la sorella di Calò. "Tu il bambino non lo devi più vedere", le frasi minacciose rivolte al padre del piccolo. Quindi, aveva colpito la vittima con diversi pugni al volto, vittima alla quale è stata riconosciuta una prognosi pari a dieci giorni. Dalla vicenda ne è scaturito il processo e la conseguente condanna.