BRINDISI - Non diffamò la dipendente comunale: assolto l'ex sindaco Pasquale Nicolì. Il giudice del tribunale di Brindisi Leonardo Convertini ha letto ieri (martedì 16 aprile 2024) in aula la formula: "Per non aver commesso il fatto". E contestualmente ha prodotto le motivazioni. L'ex primo cittadino, difeso dall'avvocato Santo De Prezzo, doveva rispondere del reato di diffamazione, nei confronti della dottoressa Lucia Fanuli, allora dirigente dei Servizi sociali al Comune. Il sindaco - si leggeva nel capo d'imputazione - avrebbe rilasciato nel 2021 dichiarazioni alla stampa inerenti il canone di locazione di un immobile, affidato a un soggetto privato. "Avrebbe", perché alla fine del procedimento l'ex sindaco è stato assolto.

La dottoressa Fanuli, assistita dall'avvocato Francesco Mancini, si era costituita parte civile. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Brindisi. Nel giugno 2023 la pm Livia Orlando emise il decreto di citazione a giudizio nei confronti di Nicolì. L'allora sindaco avrebbe addebitato alla dottoressa fatti non veri, affermando che la stessa, avrebbe avuto una "esplosione di creativa applicazione normativa per il benessere del beneficiario, inerente la concessione in locazione di un immobile di pregio [...] a un soggetto privato". In aula l'accusa aveva chiesto la condanna a una multa di 500 euro a carico dell'imputato. L'avvocato De Prezzo aveva invocato l'assoluzione del proprio assistito.

Nella sentenza, in soldoni, si legge che le dichiarazioni riportate da due differenti testate giornalistiche non sono attribuibili in maniera chiara all'ex primo cittadino di Erchie. Al netto dei due articoli, correttamente di natura giornalistica, non è stato prodotto né rinvenuto il "primo dispositivo di veicolazione", ovvero una nota riconducibile e possibilmente prodotta dall'allora sindaco. Anzi, l'unico dei due articoli riportato in querela mostra un tono impersonale e comunque non riconducibile alla persona di Nicolì, il quale ha anche rigettato tali dichiarazioni, magari riconducibili e vergate da persone vicine all'Amministrazione. Le sue parole sono state confortate dalla testimonianza dell'ex assessora Pamela Melechì.

Questa vicenda si è chiusa. Ne resta un'altra aperta, sempre presso il tribunale di Brindisi. Come raccontato in questo articolo, sempre ieri si è svolta l'udienza preliminare riguardante il "terremoto giudiziario" che a inizio anno ha scosso Erchie. Alcuni nomi delle persone coinvolte ritornano, seppur in vicende completamente differenti. Tra gli imputati c'è l'ex sindaco Nicolì, assistito dall'avvocato Egidio Albanese. E tra le parti offese che si sono costituite parte civile c'è anche Lucia Fanuli. Per questa vicenda, più complicata e che riguarda presunti reati differenti, la parola fine non è stata ancora scritta.