Non si ferma all'alt e scatta l'inseguimento: una persona in caserma

BRINDISI - Prima non ha rispettato lo stop, poi ha cercato di fuggire, anche a piedi. La sua corsa si è dovuta interrompere grazie all'intervento dei carabinieri, che l'hanno fermato e condotto in caserma.

Il conducente di un Fiat Ducato non si è fermato all'alt imposto dai carabinieri, fermi ad un posto di blocco. L'uomo ha tentato la fuga, per motivi in fase di accertamento, cercando di speronare l'auto dei militari della sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi, che erano impegnati nel servizio di prevenzione dei reati predatori.

È accaduto tutto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, al rione Paradiso, fra lo sguardo attonito di un folto numero di cittadini. Molti di questi hanno assistito a buona parte dell'inseguimento per strada. Gli automobilisti hanno avvertito un senso di pericolo, a causa della guida ad alta velocità lungo le vie del quartiere.

L’inseguimento è durato circa 15 minuti fra via della Torretta, altre strade del rione Paradiso e la strada per le Scuole Pie, fino a giungere in una stradina di campagna che collega il Paradiso alla zona dell’aeroporto. Proprio qui il fuggitivo ha abbandonato il Ducato e ha tentato di proseguire a piedi, prima di essere fermato. La sua posizione è al vaglio della magistratura, rischia la contestazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui