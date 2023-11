Non hanno dichiarato redditi per oltre 2mln di euro: tre aziende nei guai

FASANO - Controlli dei finanzieri della compagnia di Fasano nel settore del contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa: scoperti redditi non dichiarati per oltre 2mln di euro. Tra le imprese ispezionate, individuate all’esito di specifiche analisi di rischio e attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, sono state sottoposte a specifiche verifiche due attività di commercio all’ingrosso, una di prodotti per la pesca e l’altra di mangimi e sementi, ed un’azienda operante nella gestione dei lidi balneari. E' emerso che tutte e tre le attività commerciali avevano omesso di dichiarare al Fisco i redditi percepiti negli anni per un importo complessivo di due milioni e mezzo di euro.

Con riferimento al contrasto al “sommerso da lavoro” sono stati effettuati numerosi controlli, con l’individuazione di 9 lavoratori “in nero” presso l’attività di panetteria, ristorazione e bar. Inoltre, sono state inoltrate all’Agenzia delle Entrate 7 proposte di cessazione della Partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies.

Le operazioni di servizio condotte dai finanzieri della compagnia di Fasano confermano il ruolo della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio fasanese, del mercato e delle imprese rispettose delle regole.