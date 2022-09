Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA - Un giovane di Francavilla Fontana è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe (Ta) per atti persecutori. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelate del divieto di avvicinamento alla parte offesa, è stato sorpreso dai militari, davanti l’abitazione della ex compagna.

L'arresto si aggiunge a un altro per lo stesso reato eseguito a distanza di poche ore dai colleghi di Pulsano (sempre Taranto). Nei guai un 30enne del luogo. Anche in questo caso, l’indagato, incurante dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, quale misura cautelare in atto, è stato sorpreso dai carabinieri davanti l’abitazione della stessa.

Dopo le formalità di rito, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle operazioni, entrambi gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Taranto, a disposizione della Competente Autorità Giudiziaria.