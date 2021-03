Non rispetta procedure anti covid: commerciante denunciato e multato

SAN DONACI - I carabinieri della Stazione di San Donaci, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato de Lavoro di Brindisi, a conclusione di un servizio di controllo delle attività produttive e commerciali, hanno denunciato un 46enne titolare di un’attività commerciale del luogo, perché non ha valutato le procedure di sicurezza relative al rischio di contagio da Covid-19. All’esercente è stata contestata anche la violazione amministrativa per non aver adottato le procedure attuative, previste dal protocollo condiviso, per il contrasto del virus.