Non rispondeva al telefono da giorni: uomo trovato morto in casa

MESAGNE - Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa, dalla finestra posta al primo piano, si sono trovati davanti il corpo senza vita di un uomo, seduto in poltrona. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Mesagne. Quasi sicuramente si è trattato di un malore, poiché non sono state rinvenute tracce che facciano pensare a qualcosa di diverso da una morte naturale. E' accaduto oggi (29 maggio 2023), prima delle 19, a Mesagne, in via Pordenone.

La vittima aveva 62 anni, ora si sta cercando di avvisare i famigliari più prossimi, per il riconoscimento della salma. A dare l'allarme, il legale dell'uomo, che ha provato a chiamarlo per due-tre giorni, senza successo. I vigili del fuoco del Comando di Brindisi sono intervenuti, con l'ausilio di una scala, entrando dalla finestra. Poi la questione è passata nelle mani degli agenti della Polizia Locale, che hanno avvisato il pm di turno.