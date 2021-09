Ex sindaco Brandi: "Perché ho deciso di non costituirmi parte civile"

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’ex sindaco di Carovigno, Carmine Brandi, riguardo all’udienza preliminare davanti al gup Tosi, nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’operazione Reset, che si è svolta stamattna (martedì 21 settembre).

Ho ritenuto opportuno presenziare all’odierna udienza preliminare con il mio difensore di fiducia, avvocato Francesco Monopoli, solo ed esclusivamente nella mia qualità di persona offesa e senza costituirmi parte civile ed avanzare richieste risarcitorie per i danni patrimoniali e morali sofferti dal mio nucleo familiare a causa dell’episodio incendiario di cui fu vittima la mia famiglia pochi giorni prima delle mie dimissioni da primo cittadino del Comune di Carovigno.

Un gesto ignobile e forte che, al di là della sua matrice, così come contestata dalla D.D.A. e che sarà oggetto di valutazione da parte della Magistratura, ha rappresentato sicuramente un vile attacco non tanto alla mia persona e alla mia famiglia, bensì al ruolo e all’Istituzione che in quel momento rappresentavo e che, oggi, nella persona dei Commissari Straordinari che la rappresentano, ha deciso di costituirsi parte civile.

Ed è per tale motivo che ho maturato la scelta di non esercitare l’azione civile nel processo penale per i danni subiti, fondata sulla consapevolezza che all’epoca dei fatti-reato oggetto di contestazione nell’odierno processo chi ha subito un’inestimabile danno è stata tutta la città di Carovigno per la quale mi sono tanto speso e battuto nei miei anni di militanza politica. Pertanto, pur non assumendo il ruolo di parte civile nel processo, sarò presente attivamente e in maniera totalmente disinteressata, espletando al suo interno il mio dovere civico di testimone per contribuire alla verità e alla giustizia nell’esclusivo interesse del bene comune, ed esercitando, al contempo, tutti i diritti e le facoltà che la legge mi riconosce come persona offesa dal quel becero gesto.