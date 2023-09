Notte di fiamme e fumo: un incendio coinvolge sei auto

BRINDISI - E' di ben sei auto coinvolte il bilancio di un incendio che è divampato la notte appena trascorsa a Brindisi. E' accaduto dopo l'una (del 10 settembre), in via Di Vittorio, nei pressi del parco Di Giulio. Teatro del rogo, un parcheggio non custodito, in strada, nei pressi di alcune abitazioni.

Per cause ancora da accertare, i mezzi hanno preso fuoco. Probabilmente, il rogo è partito da una vettura e, in seguito, ha investito altre due parcheggiate accanto. Le fiamme hanno danneggiato altre tre auto. Sul posto, si sono recati i vigili del fuoco di Brindisi, insieme ai carabinieri. Ingenti i danni, almeno nel caso di una vettura.

Qui sopra è pubblicato il frame di un video che ci ha inviato una nostra lettrice. L'evento, infatti, ha attirato l'attenzione dei residenti, nonostante l'ora tarda. I vigili del fuoco dovranno aiutare i carabinieri a comprendere se si tratti di un evento doloso o meno.