Nubifragio notturno manda la circolazione ferroviaria in tilt: grossi ritardi

SAN VITO DEI NORMANNI – Il nubifragio che si è abbattuto sulla Puglia ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria. Grossi disagi si registrano anche in provincia di Brindisi a causa di un inconveniente tecnico sulla linea elettrica che si è verificato in prossimità di San Vito dei Normanni.

Dalle ore 6.50 di oggi (domenica 24 settembre) la circolazione è rallentata fra Lecce e Bari, con rallentamenti fino a 90 minuti. I tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) sono al lavoro da ore per risolvere il guasto. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.