Si denuda in piazza Vittoria in pieno giorno: sanzionato per atti osceni

BRINDISI – Se ne andava in giro nudo in piazza Vittoria, nel cuore di Brindisi. Un uomo di 27 anni originario del Gambia è stato intercettato intorno alle ore 13 di oggi (venerdì 13 gennaio) da una pattuglia della Polizia Locale di Brindisi, intervenuta a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. La scena è stata ripresa in un video che ha fatto rapidamente il giro delle chat.

L’uomo è stato fatto rivestire ed è stato accompagnato presso in caserma, dove gli è stata inflitta una sanzione penale (depenalizzata) per atti osceni in luogo pubblico. Il giovane, senza fissa dimora, è domiciliato a Brindisi dal 2021. Ha il permesso di soggiorno scaduto ma ha già avviato le pratiche per il rinnovo.