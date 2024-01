Omicidio Carvone: in aula fioccano i "non ricordo", confronto su una pistola

BRINDISI – “Non ricordo”: questa frase ha riecheggiato più volte nell’aula Metrangolo del tribunale di Brindisi, dove stamattina (martedì 16 gennaio) si è celebrata una nuova udienza del processo sull’omicidio di Giampiero Carvone, il 19enne ucciso la notte fra il 9 e il 10 settembre 2019 davanti alla sua abitazione al rione Perrino. Davanti alla corte d’assise presieduta dal giudice Maurizio Saso sono stati ascoltati come testi alcuni giovani residenti al rione Perrino. Uno di loro, il 25enne C.M., sarebbe anche coinvolto nella lite culminata con l’esplosione di una fucilata in una piazzetta dello stesso quartiere, poche ore prima del delitto.

Incalzato dalla Pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, C.M. ha riferito di non ricordare praticamente nulla di quanto accaduto quel giorno. Presenti anche gli avvocati Cosimo Lodeserto, Emanuela De Francesco, Giuseppe Guastella e Marcello Tamburini. I primi due difendono il 28enne Giuseppe Ferrarese, unico imputato per l’omicidio. Guastella rappresenta Orlando Carella, accusato solo di minacce nei confronti della testimone chiave. Tamburini assiste i familiari di Carvone, costituitisi parte civile. I genitori di Giampiero hanno seguito anche questa udienza. Assenti invece i due imputati.

In avvio è stato esaminato in video conferenza Stefano Ramunni, un uomo che nel carcere di Biella sta scontando un cumulo di pene per dei reati che nulla hanno a che vedere con il processo in questione. Ramunni nel marzo 2020, dal carcere di Cuneo, inviò una lettera all’autorità giudiziaria brindisina su un incontro avuto con C.M. nel dicembre 2019, quando entrambi erano detenuti presso la stessa sezione del carcere di Lecce. Pochi giorni prima il brindisino era stato infatti arrestato in flagranza di reato, insieme ad altri complici, per una tentata rapina.

Le confidenze in carcere

Ramunni ha sostanzialmente confermato il contenuto di quella missiva, in cui rivelava delle confidenze che gli erano stata fatte da C.M. Quest’ultimo, in particolare, gli avrebbe riferito di temere per la propria vita per un omicidio avvenuto qualche tempo prima a Brindisi. C.M. avrebbe inoltre parlato a Ramunni di una serie di voci che giravano nella struttura carceraria che lo descrivevano come infame, perché le dichiarazioni rese ai poliziotti qualche giorno dopo l’omicidio, come persona informata sui fatti, avrebbero portato all’identificazione di altre persone coinvolte nella vicenda. Ramunni fu poi ascoltato dalla Mobile di La Spezia, su delega della Dda di Lecce, nel marzo 2022.

In quella occasione fece riferimento a un uomo di nome Giovanni che nel dicembre 2019 era recluso insieme a lui nel carcere di Lecce e che gli sarebbe stato indicato da C.M. come esecutore dell’omicidio. Ramunni infine ha detto di non aver mai conosciuto la testimone chiave del processo (la ragazza a cui Ferrarese avrebbe chiesto di confermare il falso alibi fornito agli investigatori, pochi giorni dopo l’omicidio) e i nomi di alcuni esponenti della criminalità brindisina elencati dalla pm. Si tratta di Andrea Romano, Angela Coffa, Annarita Coffa, Emanuele Guarini: collaboratori di giustizia che hanno riferito del coinvolgimento di Ferrarese nell’omicidio.

I "non ricordo"

Ma C.M., esamminato subito dopo Raunni, ha negato di conoscere il teste che lo aveva preceduto. Il 25enne ha risposto con una sfilza di non ricordo alle domande della pm e del giudice. Il giovane ha detto di non ricordare nulla della testimonianza resa il 21 settembre 2019 negli uffici della Squadra Mobile di Brindisi, quando fu ascoltato come persona informata sui fatti. In quella sede, come risulta dal verbale letto in aula da Carmen Ruggiero, C.M. ripercorse la giornata del 9 settembre, facendo riferimento anche all’antefatto dell’omicidio (il furto di una Lancia Delta commesso da Carvone la notte fra l’8 e il 9 settembre), alla richiesta di risarcimento danni avanzata dai proprietari della macchina rubata nei confronti di Carvone e all’episodio del colpo di fucile esploso in una piazzetta del rione Perrino al culmine di una lite che avrebbe contrapposto lo stesso C.M. e Giuseppe Ferrarese ad altre persone coinvolte nella vicenda dell’auto, fra cui quella che impugnava il fucile.

Ma oggi C.M. non ricordava nulla di tutto questo, nonostante il giudice lo abbia più volte esortato a non trincerarsi dietro al non ricordo. “Non è credibile – ha affermato Maurizio Saso – che lei non ricordi niente, cerchi di riflettere meglio sulle domande che le vengono poste. Molti elementi del processo fanno ritenere che lei sappia di più di quello che lei dice di non ricordare”. Ma il giovane ha tentennato anche quando gli è stata mostrata la firma in calce al verbale sottoscritto in questura. Alla richiesta del magistrato se quella fosse la sua firma, il teste ha risposto: “E’ molto simile alla mia”. La stessa pm ha chiesto la trasmissione degli atti per la contestazione del reato di falsa testimonianza.

Dopo C.M. è stata la volta di un sottoposto a indagine per falsa informazione al pm in relazione a questo processo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poi ha deposto una ragazza che abitava a poche decine di metri dall’abitazione di Carvone, in via Basento. Dall’utenza di telefonia mobile della giovane risulta una telefonata (senza risposta) all'indirizzo del brindisino C.Z. intorno alle ore 1,31 del 10 settembre 2019 (grosso modo lo stesso orario dell'omicidio), seguita a stretto giro da una telefonata in entrata, dallo stesso destinatario. La teste ha detto di non ricordare.

Confronto fra papà di Carvone e un teste

Lo stesso C.Z. è stato messo poi a confronto con Piero Carvone, papà di Giampiero. Questi sostiene di aver visto circa un mese prima rispetto all’omicidio il figlio, che portava una pistola 7,65 (stesso calibro dell’arma del delitto, mai ritrovata) alla cintola. Dopo un po’ di tempo C.Z., stando sempre al racconto del papà della vittima, si sarebbe presentato da lui, chiedendogli di riferire al figlio che gli doveva dare una cosa. Piero spiega di aver capito che si riferiva all’arma. Dopo l’omicidio, Piero invita C.Z. a liberarsi in qualche modo della pistola, in modo che gli inquirenti potessero appurare se fosse la stessa che ha ucciso il figlio. Ma C.Z. gli avrebbe detto che la sua pistola era una calibro 6. Questo il racconto fornito da Piero Carvone durante il confronto con C.Z., che però ha negato completamente tali episodi.

La prossima udienza è fissata per il 13 febbraio, quando saranno esaminati altri testi dell'accusa.