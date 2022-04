Tentato omicidio del nuovo compagno della madre: nuove accuse per padre e figlio

MESAGNE - Nella giornata di ieri (sabato 23 aprile) gli investigatori del commissariato di polizia di Mesagne hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal gip presso tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di due uomini, padre e figlio già destinatari lo scorso 18 marzo 2022 di misura cautelare personale.

Si tratta rispettivamente di S.G., 21 anni, già arrestato per il reato di tentato omicidio aggravato mediante l’utilizzo di una pistola, porto e detenzione illegale di arma comune da sparo, nonché di una mazza da baseball; e del 51enne L.G., già accusato di violenza privata aggravata commessa nei confronti della ex coniuge, avendola minacciata con un coltello intimandole di ritirare pregresse denunce presentate dalla stessa per atti persecutori. Nell’ambito di tale vicenda il ventunenne era stato condotto in carcere, mentre il padre agli arresti domiciliari.

Sulla base del nuovo provvedimento restrittivo, scaturito da ulteriori elementi emersi nell’ambito dell’indagine, al ragazzo è stata applicata un’ulteriore misura cautelare coercitiva in carcere (in qualità di istigatore del reato) in concorso con il padre (in qualità di esecutore materiale) per il nuovo capo d’imputazione del porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e, a quest’ultimo, anche per il reato di detenzione della stessa arma, al fine di occultarla in luogo allo stato sconosciuto, in seguito al tentato omicidio.

Al termine delle formalità di rito, il ventunenne è stato risottoposto al regime di custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Taranto, ove già detenuto, mentre il padre rimane ristretto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.