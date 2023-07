Nuove case popolari al Paradiso, ancora problemi: viene giù l'intonaco in un appartamento

BRINDISI - Ancora disagi nei nuovi alloggi popolari comunali di piazza Sandro Pertini, al Paradiso di Brindisi. Dall'estato 2021 sono abitati, ma gli inqulini non trovano pace. Nella serata di oggi, giovedì 13 luglio 2023, alcuni residenti hanno avuto una amara "sorpresa": dal soffitto sono venuti già calcinacci, a ora di cena, anche con una persona non completamente autosufficiente in casa. Gli inquilini hanno filmato la scena in un video - alcuni frame pubblicati in questa pagina sono stati estrapolati dallo stesso - in cui mostrano la situazione, lamentandosi col mondo politico. "Stavamo meglio quando vivevamo nelle baracche di Parco Bove", la chiosa amara di chi riprende. E sì che molti degli attuali abitanti delle case popolari al Paradiso prima risiedevano nelle cosiddette baracche di Parco Bove, nel frattempo demolite.

Qualche giorno fa, un alloggio al secondo piano è stato invaso dall'acqua. La coppia di pensionati che vi risiede non era in casa. Sono stati altri inquilini a lanciare l'allarme. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Nel frattempo, messi al corrente dell'accaduto, i proprietari sono rientrati di corsa. Da quanto appreso la rottura ha riguardato un flessibile dell'acqua calda. Alcuni mobili, purtroppo, sono stati danneggiati. Dall'estate 2021 alcuni problemi, tra i quali questi raccontati, hanno alimentato il malcontento degli inquilini, alle prese non solo con cadute di calcinacci e pezzi di solaio, ma anche con problemi agli impianti di riscaldamento, tanto che lo scorso ottobre alcuni residenti manifestarono il loro malcontento davanti al Comune di Brindisi.

Anche l'episodio di questa sera ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Brindisi. Uno dei promotori della manifestazione di ottobre, l'inquilino Danilo Reho, ha spiegato a BrindisiReport di stare valutando di procedere con un esposto in Procura. Spiega Reho: "Noi siamo stanchi e siamo davvero preoccupati per quello che accade nelle nostre case ogni giorno, qui in piazza Sandro Pertini. Quello di questa sera non è un episodio attuale. Voglio precisare all'attuale maggioranza e anche a quella passata, che ora siede all'opposizione, che queste non sono condizioni in cui vivere. Dovete assolutamente intervenire per risolvere queste situazioni. Ora tutta la classe politica deve venire a farsi un giro qui, negli alloggi popolari comunali".