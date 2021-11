Nuovo incendio auto nella notte: distrutta Golf di un disoccupato

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra ieri e oggi, sabato 20 novembre, in via Caduti delle Fosse Ardeatine, sul ponte del quartiere Bozzano, per un incendio divampato su una Golf Serie 5. L'auto appartiene a un disoccupato di 47 anni, la chiamata al 115 è stata fatta alle 3.10. Sul posto anche i carabinieri. Al momento non sono emersi elementi riconducibili a qualche azione dolosa.