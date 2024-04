Ocean Viking, il tribunale di Brindisi conferma la sospensiva del fermo amministrativo

BRINDISI - Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, conferma il provvedimento del 20 febbraio 2024 di sospensione dell'efficacia del provvedimento di fermo amministrativo e affidamento in custodia della nave Ocean Viking. Nella nuova ordinanza del 16 aprile 2024, la giudice Roberta Marra affronta diverse questioni. L'ultima udienza in aula si è tenuta il 5 aprile scorso. A partire da quella data, le parti hanno 60 giorni di tempo per depositare le proprie memorie. Poi, ci sono due strade: o la giudice solleverà l'eccezione di incostituzionalità del decreto Piantedosi, o fisserà un'ulteriore udienza. Il caso della Ocean Viking, la nave di Sos Méditerranée attraccata nel porto il 9 febbraio scorso dopo aver salvato la vita a 261 migranti, salvati nelle acque del Mediterraneo, va oltre Brindisi, come visto a più riprese.

Durante l'ultima udienza, i legali della ong, Francesca Cancellaro e Dario Belluccio, avevano spiegato che il decreto del ministro degli Interni "comprimerebbe diritti fondamentali". Davanti alla giudice Marra, i due avvocati avevano elencato questi diritti e le due strade percorribili: il ricorso alla Corte costituzionale (Roma) o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo). In aula era presente anche l'avvocato Giovanni Pedone, che rappresenta l'Avvocatura dello Stato (i ministeri interessati sono quelli degli Interni, dei Trasporti e di Economia e Finanza).

L'ordinanza del 16 aprile sostanzialmente conferma la sussistenza del requisito del fumus, alla luce del rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall'Avvocatura dello Stato (fatta salva quella di difetto di legittimazione attiva del legale rappresentante pro tempore di Sos Méditerranée France, tuttavia non rilevante ai fini della valutazione del fumus di fondatezza del ricorso).

Un altro punto interessante dell'ordinanza riguarda i destinatari della sanzione amministrativa: "L'esclusione del soggetto noleggiatore dal novero dei destinatari formali della sanzione amministrativa, con la conseguente impossibilità per quest'ultimo di proporre opposizione avverso eventuali provvedimenti sanzionatori reputati illegittimi merita, a parere di questo giudice, un ulteriore approfondimento al fine di verificare l'esistenza di un profilo di illegittimità costituzionale".

E ancora, nell'ordinanza si può leggere un altro passaggio relativo al decreto Piantedosi: "L'attività di soccorso in mare cui Sos Méditerranée è deputata per statuto, richiamata nel contratto di noleggio, con il conseguente esercizio di diritti costituzionalmente tutelati nel nostro ordinamento, ad associarsi, a manifestare il proprio pensiero, ad esercitare liberamente l'iniziativa economica, potrebbe apparire prima facie destinata a rimanere sfornita di ogni possibilità di tutela giurisdizionale".