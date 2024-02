Ocean Viking, il Tribunale di Brindisi sospende il fermo amministrativo

BRINDISI - E' stata disposta la sospensione del fermo amministrativo a carico della Ocean Viking. La nave, della ong Sos Mediterranee, aveva attraccato nel porto di Brindisi il 9 febbraio scorso. A bordo c'erano 261 migranti, salvati nelle acque del Mediterraneo. Il fermo amministrativo sarebbe dovuto durare 20 giorni, dunque fino al 29 febbraio, ma il Tribunale di Brindisi ne ha decretato la sospensione, nell'attesa di pronunciarsi nell'udienza del 14 marzo prossimo.

Nel provvedimento del tribunale di Brindisi si legge che "l'opposizione appare sostenuta da un fumus di fondatezza in ordine alla possibile carenza di competenza di accertamento e sanzionatoria in campo alle autorità amministrative italiane". Erano stati gli avvocati della ong Sos Mediterranee ad aver presentato un ricorso "inaudita altera parte" in via cautelare proprio contro il fermo.

La nave attualmente si trova nel porto di Siracusa. Il trasferimento risale a qualche giorno addietro ed è stato autorizzato dalla capitaneria di porto, nell'ambito di una procedura 'denominata 'Single voyage' . Si tratta di una prassi già richiesta in altre circostanze dalle ong. Due giorni dopo il fermo amministrativo, quindi l'11 febbraio, si è svolto a Brindisi un sit-in di solidarietà contro il provvedimento.