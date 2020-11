Odontotecnico aggredito con un punteruolo nel suo studio: una denuncia

FRANCAVILLA FONTANA – Si è scagliato con un punteruolo contro un odontotecnico. Un 67enne di Francavilla Fontana (G.M. le iniziali del suo nome) è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nor-Aliquota radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, per i reati di porto abusivo di arma e lesioni personali. L’episodio si è verificato lo scorso 12 novembre, all’interno di una clinica odontoiatrica di Francavilla. Da quanto appurato dai militari, l’aggressore, per futili motivi, avrebbe colpito l’odontotecnico, un 58enne del posto, a torace e gola con un punteruolo, procurandogli lievi escoriazioni, non refertate. La vittima sporse querela in caserma, facendo partire le indagini. Il punteruolo è stato posto sotto sequestro.