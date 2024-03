Offesa razzista a un avversario: calciatore squalificato per 10 giornate

SAN PANCRAZIO SALENTINO – E’ di dieci giornate di squalifica la sanzione comminata dal giudice sportivo per una frase razzista proferita nei confronti di Kandji Diadji, attaccante originario del Mali in forza all’Asd Virtus San Pancrazio Salentino. L’episodio si è verificato domenica scorsa (11 marzo) durante la gara in casa della Nuova Avetrana, valevole per la 21esim giornata del campionato di Prima Categoria (girone C). Come si legge nel dispositivo del giudice sportivo, un calciatore della squadra casalinga ha offeso l’attaccante il numero 9 del San Pancrazio, “proferendo frase discriminatoria riguardo il colore della pelle”.

La società brindisina ha condannato l’accaduto con un paio di post pubblicarti sul proprio profilo Facebook. “Quanto accaduto domenica sul campo di Avetrana - afferma il presidente del San Pancrazio, Antonio Bortone - dimostra che ancora oggi, nonostante le continue campagne di sensibilizzazione, evidentemente su questo argomento c’è ancora molta strada da fare e chi, come noi, fa sport deve impegnarsi tutti i giorni a trasferire ai ragazzi i valori dello sport che nulla hanno a che fare con il razzismo”.

“Nessuno di noi, ritengo – afferma ancora Bortone - intende criminalizzare oltremodo il ragazzo che si è reso protagonista di quanto accaduto e vogliamo pensare che abbia compreso la gravità del gesto. Quanto accaduto ieri può accadere, purtroppo, su qualsiasi campo e non solo di calcio. Non possiamo e non vogliamo addebitare alla società Avetrana Calcio alcuna responsabilità per l’accaduto e non intendiamo dare patenti di civiltà a nessuno. Diadji, oltretutto, è cresciuto nelle giovali della società avetranese e siamo certi che i dirigenti della società sono dispiaciuti e rammaricati tanto quanto tutti noi”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui